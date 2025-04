VEJA VÍDEO

'Pediram R$ 80 mil': Tchaca acusou Judiciário de extorsão antes de ser preso

PM influencer é um dos presos em operação contra lavagem de dinheiro

“Desde o mês de novembro que eu venho sofrendo uma tentativa de extorsão por parte de algumas pessoas do judiciário baiano. Recebi uma lista de policiais que, teoricamente, serão presos ou haverá busca e apreensão em sua residência. E, nessa lista, consta meu nome. Pediram R$ 80 mil por cada policial para que não houvesse a prisão”, disse Tchaca, em vídeo gravado dentro do carro. >

A investigação apontou que os policiais presos na operação cuidavam da segurança para os envolvidos do esquema, que contava com influencers e rifeiros. Fábio Lordello, diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), detalhou a atuação dos PMs no esquema >