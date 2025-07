CRIME

Homem é preso por estupro de cinco crianças entre 7 e 14 anos na Bahia

Caso foi registrado em Itamaraju, no sul da Bahia

Um homem foi preso em Itamaraju, no sul da Bahia, suspeito de abusar sexualmente de cinco crianças e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha vínculo familiar com as vítimas e cometia os abusos dentro da própria residência delas, mas ainda não foi divulgado qual era o grau de parentesco entre eles. >