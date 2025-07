CRIME

Homem morre após ser agredido com cassetetes por guardas em festa na Bahia

Marcelo Silva Santos foi agredido em comemoração do aniversário de Santa Luz

Um homem identificado como Marcelo Silva Santos, de 33 anos, morreu após ser agredido com cassetetes por guardas municipais da cidade de Santaluz, no norte da Bahia, durante a festa de aniversário de 90 anos do munícipio. As agressões feitas pelos agentes foram registradas em um vídeo feito por moradores na festa. >