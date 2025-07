CRIME

Homem é executado a tiros no meio de feira livre na Chapada Diamantina

Caso foi registrado na cidade de Quixabeira

Wendel de Novais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 08:53

Alonso foi morto a tiros na feira Crédito: Reprodução

A população de Quixabeira, município com apenas 9 mil habitantes na região da Chapada Diamantina, foi assustada por uma execução brutal no meio da feira livre da cidade. O caso foi registrado justamente na tarde da quinta-feira (24), momento da semana de maior fluxo comercial no local, e por, isso, gerou pânico entre comerciantes e clientes.>

O crime foi cometido por dois homens encapuzados que chegaram em frente a um bar do local e atiraram contra um cliente. A vítima, identificada como Alonso Silva dos Santos, de 25 anos, foi atingida por diversos disparos e ainda tentou fugir. No entanto, por conta dos ferimentos, ele caiu no meio da praça Rualindo Rios, em uma das áreas mais movimentadas do centro do município.>

A ação criminosa foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que informou o acionamento da 91ª Companhia Independente (CIPM) para o caso. No entanto, os policiais militares chegaram ao local e encontraram Alonso sem vida, isolando a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >