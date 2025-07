CRIME

Suspeito tenta roubar ônibus em Salvador e é espancado por passageiros

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (24) em São Marcos

Uma tentativa de assalto a coletivo terminou mal para um suspeito na noite de quinta-feira (24), no bairro de São Marcos, em Salvador. De acordo com informações iniciais, o homem entrou no veículo e chegou a anunciar o roubo contra os passageiros, mas acabou rendido por um deles e começou a ser agredido pelas vítimas. >

Na tentativa de fugir do local, o suspeito chegou a descer do ônibus, mas continuou sendo agredido com chutes e socos, acabando espancado em via pública pelas pessoas revoltadas com a ação criminosa. O caso só não foi mais grave porque um policial à paisana parou as agressões e acalmou todos no local. >