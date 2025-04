FALSAS PROMESSAS

Saiba quem são os influenciadores e humorista presos em operação contra rifeiros em Salvador

Segunda fase da operação cumpri 22 mandados de prisão

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2025 às 12:07

Ramhon Dias e Nanan Produções Crédito: Redes sociais

Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (9), a segunda fase da Operação Falsas Promessas, que tem como alvo um grupo suspeito de manipular resultados de rifas para uma organização criminosa. Mais de 20 mandados de prisão foram cumpridos na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre os detidos estão rifeiros, influenciadores e humorista. Veja abaixo quem são. >

Ramhon Dias

O influenciador digital e rifeiro já havia sido preso durante a primeira fase da operação, em setembro do ano passado. Ramhon se intitula como empresário "Máquina de prêmios", em alusão às rifas que realiza nas redes sociais. Segundo as investigações, as rifas eram manipuladas para que os ganhadores não recebessem os prêmios. >

Ramhon acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram, rede social em que publica registros de viagens luxuosas e fotos com famosos. Em julho do ano passado, Ramhon foi vítima de um atentado. Ele foi baleado após sair do barbeiro, em São Marcos, bairro de Salvador. O influenciador disse ter sido vítima de “vingança ou ciúmes” em uma publicação em seu perfil no Instagram.>

Após receber alta do hospital em que estava internado na capital baiana, o baiano publicou uma foto com um desabafo. “Estou muito reflexivo com tudo isso que aconteceu ontem. Pensar que alguém é capaz de mandar tirar a vida de outra pessoa por vingança ou ciúmes é covardia”, escreveu. Ramhon também publica mensagens religiosas em seu perfil com frequência.

Nanan Premiações

Assim como Ramhon Dias, o rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, também voltou a ser preso na segunda fase da operação. Ele estava em São Paulo. >

As investigações apontam que ele e a esposa, Gabriela Silva, lideram o grupo criminoso. Eles foram presos nas primeiras horas desta quarta-feira (9), em um condomínio de luxo, localizado na Estrada do Côco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).>

Nanan possui mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram e é um dos rifeiros mais famosos da Bahia. Entre os prêmios sorteados por ele estão carros de luxo, jet ski e dinheiro. Antes de ser preso, Nanan publicou registros de uma caminhonete e uma moto que seriam, em teoria, entregues aos vencedores de uma rifa. Os prêmios refletem a vida de luxo, ostentada nas redes sociais.

Gabriela Silva

Esposa de Nanan, Gabriela Silva é apontada pela polícia como líder do esquema criminoso ao lado do marido. Nas redes sociais, Gabriela divulga as rifas e mostra detalhes do seu dia a dia. O casal leva uma vida de luxo, com direito a viagens internacionais e bens de marcas famosas. >

Nanan e Gabriela foram presos em um condomínio de luxo Crédito: Reprodução

Franklin Reis

O baiano Franklin Reis acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Ele é conhecido pelo personagem de humor 'Neca', em parceria com Dum Ice. Franklin também fazia a divulgação de rifas. >

Franklin Reis é conhecido pelo personagem de humor Crédito: Reprodução

Josemário Lins

Além de Salvador, mandados foram cumpridos em Juazeiro, no interior da Bahia. O homem preso na cidade é o influenciador Josemário Lins, que tem mais de 650 mil seguidores, segundo a apuração da TV Bahia. Nas redes sociais, ele divulgava rifas e fotos de viagens para os Estados Unidos e Dubai.>

Josemário Lins foi preso em Juazeiro Crédito: Reprodução

Outros presos

Além dos influenciadores, cinco policiais militares foram presos nesta quarta-feira (9). Entre eles, Alexandre 'Thaca', que foi alvo de denúncia do Ministério Público da Bahia por participar da Chacina do Cabula. Ele também já teve a prisão decretada por usar as redes para propaganda partidária e acumulou, em meio a polêmicas, ao menos 130 mil seguidores nas redes sociais.>