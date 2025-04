CRIME ORGANIZADO

Veja quem são os PMs presos em operação contra lavagem de dinheiro e fraude em rifas

Alexandre Tchaca foi um dos presos

Além do policial militar e influencer Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Alexandre Tchaca , outros três PMs também foram presos na manhã desta quarta-feira (9) na segunda fase da Operação Falsas Promessas. Até o momento, os servidores seriam o cabo Paim e os soldados Maximiano e Alan. >

A organização criminosa grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes do grupo. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos. Não se sabe, até o momento, o papel de Alexandre Tchaca e os outros quatro policiais militares no desenvolvimento das ações criminosas.>