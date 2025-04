CRIME

Nanan Premiações volta a ser preso e PMs viram alvos de operação contra lavagem de dinheiro

Grupo promovia rifas e manipulava resultados para organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 07:23

Nanam Premiações voltou a ser preso em operação Crédito: Reprodução

O rifeiro Nanan Premiações, alvo de ação contra lavagem de dinheiro em setembro do ano passado, voltou a ser preso na Operação Falsas Promessas. Além do rifeiro, dois policiais militares viraram alvos na segunda fase da operação, que foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (9). As prisões de Nanam e dos PMs são parte do processo que investiga um grupo por lavagem de dinheiro através de rifas ilegais. Ao todo, segundo informações iniciais, 22 pessoas já foram presas na operação. >

As duas peças-chave do esquema que são alvos nessa fase da operação são Nanan e a sua esposa, que são descritos pela polícia, que não os identificou, como um casal de rifeiros que lidera o esquema criminoso. Segundo informações da polícia, os dois foram presos nas primeiras horas das ações, em um condomínio de luxo, localizado na Estrada do Côco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). >

No processo de investigação, foi apurado que o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos. Não se sabe, até o momento, o papel dos policiais militares que viraram alvos nesta quarta-feira como membros do grup criminoso. >

A ação conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), ocorre em Salvador, (RMS) e outras cidades do interior do estado. Dezenas de mandados judiciais, além de medidas cautelares diversas da prisão são cumpridos. >

Participam da operação cerca de 300 policiais civis, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária, do Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa( DHPP), do Departamentos de Polícia do Interior (Depin) , do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento de e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), além do acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar. >

Operação anterior >

Na primeira fase da operação, em setembro do ano passado, os influenciadores Nanan e Ramhon Dias, que é seguido por 455 mil pessoas, estavam entre os presos da A ação aconteceu em Salvador, no interior da Bahia e nos Estados de Goiás Espírito Santo e Ceará. >

De acordo a PC, o grupo movimentou cerca de R$500 milhões através de rifas ilegais. A organização criminosa almejava aproveitar o poder de influência dos integrantes para burlar a fiscalização sobre a origem do dinheiro. >

Na ação, um dos suspeitos entrou em confronto com os policiais, foi atingido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho, 50 anos. Sueliton possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa, sendo apontado como uma das lideranças no bairro do Nordeste de Amaralina. >