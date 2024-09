OSTENTAÇÃO DE CRIME

Com 1 milhão de seguidores, quem é Nanan Premiações, preso em operação contra lavagem de dinheiro

Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (5)

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 11:14

Nanan Premiações Crédito: Redes sociais

José Roberto, mais conhecido como Nanan Premiações, exibe com orgulho suas ostentações em sua conta no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. Nos destaques da rede social, ele deixa em evidência as pessoas que ganharam os prêmios, como carros, motos, celulares e dinheiro.

Nas últimas 24 horas, antes de ser preso na manhã desta quinta-feira (5), ele publicou vários vídeos nos stories. Em uma dessas gravações, Nanam exibe uma moto XR que foi comprada por ele e, na música de fundo, o influenciador manda uma indireta para os "invejosos". A canção escolhida por "Os Menino Tá Com o Pacote", de MC PH, interpretado por Wesley Safadão.

"Inveja sofre vendo meu progresso

Na mente eu deixo a interrogação



Só proteção é tudo que eu peço



Fazer fortuna é minha intenção"



Além disso, Nanam compartilhou um vídeo de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, falando sobre pessoas que fazem algo errado contra ele.

A esposa dele, Gaby Silva, compartilhou stories horas antes do marido ser preso. Na mensagem, ela agradece por Deus fazer coisas boas na vida dela.

Operação

Nanan Premiações foi preso na manhã desta quinta-feira (5) durante a operação da 'Falsas Promessas', da Polícia Civil. A ação, que investiga uma organização criminosa por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através de jogos azar, acontece em Salvador, no interior da Bahia e nos Estados de Goiás Espírito Santo e Ceará.

Além dele, Ramhon Dias também foi preso, junto com Pedro Monteiro, o MC K.U. Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.