Ministério da Saúde abre vagas em concurso com salários de até R$ 13,4 mil

Oportunidades são para cargos no Centro Nacional de Primatas

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:44

Ministério da Saúde Crédito: Agência Brasil

O Ministério da Saúde abriu um concurso com salários iniciais de até R$ 13,4 mil para os aprovados. As vagas são para os cargos de analista de gestão, tecnologia, pesquisador e técnico de pesquisa e investigação biomédica no Centro Nacional de Primatas (CENP). Ao todo, o edital vai oferecer 28 oportunidades de contratação imediata. >

De acordo com o Ministério, as primeiras fases do concurso serão feitas pelo Concurso Nacional Unificado (CNU 2025). Quem quiser participar precisa fazer a inscrição entre 2 e 20 de julho pelo site Gov.br. O valor para se inscrever é R$ 70, mas é possível solicitar isenção entre os dias 2 e 8 de julho. >

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 2 a 20 de julho, por meio do site Gov.br, ao custo de R$ 70,00. As provas são previstas em 5 de outubro, sob organização da FGV. A primeira fase, que vai ser realizada em prova objetiva, será no dia 5 de outubro, das 13h às 18h. Os aprovados na primeira fase vão para a prova discursiva no dia 7 de dezembro. >

Se aprovados nas duas fases, os candidatos vão para a terceira que consiste na avaliação de títulos e tem caráter classificatório. A quarta e última fase é dividida em perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência e banca de heteroidentificação para autodeclarados negros, a >

Veja vagas e salários: >

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica >

Nível: Intermediário >

Vagas: 18 >

Salário inicial: R$ R$ 6.524,85 >

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*)>

Nível: Superior >

Vagas: 6 >

Salário inicial: R$ 11.124,13 >

Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) >

Nível: Superior >

Vagas: 3 >

Salário inicial: R$ 13.498,00 >

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) >

Nível: Superior >

Vagas: 1 >