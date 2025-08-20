Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:30
A jornalista Thaic Carvalho dará um passo diferente em sua carreira. Alguns dias após ser anunciada pela Rádio Metrópole para comandar boletins da previsão do tempo durante a programação, a ex-apresentadora da TV Bahia vai investir no mundo da moda. Ela lançará uma coleção exclusiva em parceria com a Chá de Madame.
A linha, que traz a identidade e o estilo pessoal de Thaic, será apresentada oficialmente nesta quinta-feira (21), durante um coquetel especial para convidados e imprensa, na loja da marca, no bairro Cidade Jardim, em Salvador.
Thaic Carvalho
"Moda também é comunicação. Sempre acreditei que a forma como nos vestimos diz muito sobre quem somos. Estou muito feliz com esse novo projeto", afirmou a jornalista.
Thaic anunciou sua saída da TV Bahia em fevereiro de 2023, após 12 anos de emissora. Na época, ela disse que a decisão partiu dela, e afirmou que iria se dedicar à área acadêmica.
"Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]", falou, na ocasião.
SERVIÇO:
Coquetel de Lançamento – Coleção Thaic Carvalho + Chá de Madame
Loja Chá de Madame – Cidade Jardim, Salvador (BA)
Quinta-feira, 21 de agosto
Das 17h até 20h