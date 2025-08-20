NOVO PASSO

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Thaic Carvalho vai lançar coleção de roupas femininas

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:30

Thaic Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Thaic Carvalho dará um passo diferente em sua carreira. Alguns dias após ser anunciada pela Rádio Metrópole para comandar boletins da previsão do tempo durante a programação, a ex-apresentadora da TV Bahia vai investir no mundo da moda. Ela lançará uma coleção exclusiva em parceria com a Chá de Madame.

A linha, que traz a identidade e o estilo pessoal de Thaic, será apresentada oficialmente nesta quinta-feira (21), durante um coquetel especial para convidados e imprensa, na loja da marca, no bairro Cidade Jardim, em Salvador.

Thaic Carvalho 1 de 9

"Moda também é comunicação. Sempre acreditei que a forma como nos vestimos diz muito sobre quem somos. Estou muito feliz com esse novo projeto", afirmou a jornalista.

Thaic anunciou sua saída da TV Bahia em fevereiro de 2023, após 12 anos de emissora. Na época, ela disse que a decisão partiu dela, e afirmou que iria se dedicar à área acadêmica.

"Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]", falou, na ocasião.

SERVIÇO:

Coquetel de Lançamento – Coleção Thaic Carvalho + Chá de Madame

Loja Chá de Madame – Cidade Jardim, Salvador (BA)

Quinta-feira, 21 de agosto