Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Thaic Carvalho vai lançar coleção de roupas femininas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:30

Thaic Carvalho
Thaic Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Thaic Carvalho dará um passo diferente em sua carreira. Alguns dias após ser anunciada pela Rádio Metrópole para comandar boletins da previsão do tempo durante a programação, a ex-apresentadora da TV Bahia vai investir no mundo da moda. Ela lançará uma coleção exclusiva em parceria com a Chá de Madame.

A linha, que traz a identidade e o estilo pessoal de Thaic, será apresentada oficialmente nesta quinta-feira (21), durante um coquetel especial para convidados e imprensa, na loja da marca, no bairro Cidade Jardim, em Salvador.

"Moda também é comunicação. Sempre acreditei que a forma como nos vestimos diz muito sobre quem somos. Estou muito feliz com esse novo projeto", afirmou a jornalista.

Thaic anunciou sua saída da TV Bahia em fevereiro de 2023, após 12 anos de emissora. Na época, ela disse que a decisão partiu dela, e afirmou que iria se dedicar à área acadêmica.

"Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]", falou, na ocasião.

SERVIÇO:

Coquetel de Lançamento – Coleção Thaic Carvalho + Chá de Madame

Loja Chá de Madame – Cidade Jardim, Salvador (BA)

Quinta-feira, 21 de agosto

Das 17h até 20h

