Cadê William Bonner? Apresentador deixou bancada do Jornal Nacional por problema de saúde

Âncora está afastado por recomendação médica

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:47

William Bonner no 'Jornal Nacional'
William Bonner no 'Jornal Nacional'

A ausência de William Bonner no Jornal Nacional nas primeiras duas noites desta semana chamou a atenção dos telespectadores. O âncora não apresentou o programa na segunda (18) e terça-feira (19), sendo substituído por Hélter Duarte. Nas redes sociais, o jornalista explicou que uma gripe impediu que ele aparecesse em frente às câmeras.

"Eu tô desde sábado com a voz bem alterada. E eu queria só dar uma satisfação porque eu desapareço do ar e as pessoas já ficam achando que eu tô matando serviço. Não tô matando serviço, não", falou Bonner, com bom humor, em um vídeo publicado no Instagram.

No vídeo, ele aparece ao lado de Hélter Duarte, que brincou dizendo que o colega é um "paciente difícil". "Não devia ter vindo, devia ter ficado descansando em casa, mas você veio para fechar o jornal. É por isso que está dodói, gripado, não é isso?", falou. Bonner confirmou que, apesar de estar bem, não conseguiu cumprir com as obrigações como apresentador. Além de âncora do JN, ele é editor-chefe do programa.

"Para editar jornal tá tudo certo, mas para apresentar, na hora que a gente vai gravar a escalada, se começar a gravar escalada naquele tom de voz que a gente usa, quando termina a escalada não sobra nada”, esclareceu Bonner.

