Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Esposa de Rodrigo Faro contou que exame indicou possível retorno do tumor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:01

Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer
Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer Crédito: Reprodução

A influenciadora Vera Viel revelou nesta terça-feira (19) que precisou passar por uma nova biópsia após um exame indicar a possibilidade de retorno do câncer. Diagnosticada em outubro de 2024 com um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na perna, a esposa do apresentador Rodrigo Faro já havia passado por cirurgia e sessões de radioterapia. A doença estava em remissão.

Em desabafo nas redes sociais, Vera contou que o momento foi marcado por tensão e oração. “Foram momentos desafiadores. Passamos o final de semana em casa fazendo muitas orações na companhia das minhas filhas. Não foi fácil, mas primeiro agradeci a Deus e entreguei em suas mãos mais uma vez”, afirmou.

O resultado, no entanto, trouxe alívio. Segundo a influenciadora, a suspeita foi descartada e o tumor não voltou. “Depois da biópsia, descobri que não será preciso fazer nada. Só gratidão a Deus por mais esse livramento”, declarou.

