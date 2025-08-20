Acesse sua conta
Quem saiu do MasterChef? Dois participantes deixam a competição após prova de confeitaria; veja o Top 4

Episódio contou com o retorno de campeãs históricas e desafio comandado pelo chef Diego Lozano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:33

MasterChef 2025
MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

O "MasterChef Brasil 2025" chegou ao 13º episódio nesta terça-feira (19) e trouxe fortes emoções para os fãs do reality gastronômico. A noite foi marcada pelo retorno de duas campeãs que fizeram história no programa: Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição entre amadores, e Dayse Paparoto, campeã da primeira temporada do "MasterChef Profissionais".

As duas cozinheiras voltaram ao estúdio para liderar as equipes na primeira prova, em que os participantes precisaram preparar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa, para impressionar um painel de 15 críticos gastronômicos. O grupo formado por Glória, Felipe B e Daniela levou a melhor e garantiu vaga no mezanino. Já Leonela, Rodrigo e Guilherme acabaram na temida prova de eliminação.

Leonela e Guilherme foram eliminados do MasterChef 2025

O momento decisivo da noite ficou por conta da confeitaria. Sob a avaliação do chef convidado Diego Lozano, especialista em doces, os competidores tiveram que reproduzir um entremet francês, sobremesa sofisticada de várias camadas que exige técnica e precisão. Após a avaliação, Guilherme, 19 anos, estudante de São Paulo (SP), e Leonela, 29 anos, advogada de Santa Bárbara (BA), foram eliminados da competição.

Com a saída da dupla, o programa agora tem o Top 4, que segue firme na disputa pelo troféu da 12ª temporada.

