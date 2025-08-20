Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família e amigos prestam homenagens a Preta Gil um mês após morte da cantora

Gilberto Gil, Flora Gil e outros celebram a memória de Preta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:17

Gilberto Gil e Preta Gil
Gilberto Gil e Preta Gil Crédito: Reprodução

A morte de Preta Gil completa um mês nesta quarta-feira (20), e familiares e amigos prestam homenagens emocionadas à cantora, que nos deixou em 20 de julho de 2025, vítima de câncer. Nas redes sociais, Gilberto Gil compartilhou uma foto de Preta ainda criança e escreveu: “Um mês de saudade”.

Flora Gil, madrasta de Preta, também postou um registro com a cantora, mostrando um selinho na enteada e acrescentando: “1 mês de saudade”. Malu Barbosa e outros familiares aproveitaram as redes sociais para relembrar momentos marcantes e a alegria que a artista espalhou ao longo da vida.

Preta Gil e o pai, Gilberto Gil

Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
1 de 7
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução

Fãs, amigos e familiares vão realizar uma missa em memória da cantora, nesta quarta-feira, às 19h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e será conduzido pelo vigário Lázaro Muniz, amigo próximo de Preta Gil.

Além disso, a Capela do Batismo da Igreja Santa Mônica, no Rio de Janeiro, também receberá familiares e pessoas próximas à artista para uma homenagem.

Leia mais

Imagem - Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Imagem - Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Imagem - Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Mais recentes

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
Imagem - Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'
Imagem - Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens

Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo