SAUDADE

Família e amigos prestam homenagens a Preta Gil um mês após morte da cantora

Gilberto Gil, Flora Gil e outros celebram a memória de Preta

Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:17

Gilberto Gil e Preta Gil Crédito: Reprodução

A morte de Preta Gil completa um mês nesta quarta-feira (20), e familiares e amigos prestam homenagens emocionadas à cantora, que nos deixou em 20 de julho de 2025, vítima de câncer. Nas redes sociais, Gilberto Gil compartilhou uma foto de Preta ainda criança e escreveu: “Um mês de saudade”.

Flora Gil, madrasta de Preta, também postou um registro com a cantora, mostrando um selinho na enteada e acrescentando: “1 mês de saudade”. Malu Barbosa e outros familiares aproveitaram as redes sociais para relembrar momentos marcantes e a alegria que a artista espalhou ao longo da vida.

Preta Gil e o pai, Gilberto Gil 1 de 7

Fãs, amigos e familiares vão realizar uma missa em memória da cantora, nesta quarta-feira, às 19h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e será conduzido pelo vigário Lázaro Muniz, amigo próximo de Preta Gil.