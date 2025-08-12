Acesse sua conta
Ex-apresentadora da TV Bahia é anunciada por emissora: 'De casa nova'

Thaic Carvalho foi âncora do Jornal da Manhã

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:31

Thaic Carvalho
Thaic Carvalho Crédito: Reprodução

Thaic Carvalho está de volta ao jornalismo baiano. Pouco mais de dois anos após deixar a TV Bahia, a ex-âncora do Jornal da Manhã foi anunciada pela Rádio Metrópole nesta terça-feira (12). Ela irá comandar boletins da previsão do tempo durante a programação.

"Oi gente, estou passando para contar uma grande novidade, a partir de agora eu estou de casa nova. Eu, Thaic Carvalho, junto com a Metrópole, vou trazer diariamente boletins sobre a previsão do tempo, para você organizar sua vida, saber se precisa levar o guarda-chuva, se vai fazer sol, se vai dar praia no fim de semana e também sobre as temperaturas. Eu vou esperar você todos os dias com as informações da previsão do tempo", afirmou a jornalista em vídeo publicado pela emissora de rádio.

Thaic Carvalho por Reprodução/Instagram
Thaic Carvalho por Reprodução
Thaic anunciou sua saída da TV Bahia em fevereiro de 2023, após 12 anos de emissora. Na época, ela disse que a decisão partiu dela, e afirmou que iria se dedicar à área acadêmica.

"Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]", falou, na ocasião.

No momento em que fazia o discurso, os colegas da redação entraram ao vivo no estúdio e entregaram um buquê de flores à jornalista.

