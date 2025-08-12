Ex-apresentadora da TV Bahia é anunciada por emissora: 'De casa nova'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:31
Thaic Carvalho está de volta ao jornalismo baiano. Pouco mais de dois anos após deixar a TV Bahia, a ex-âncora do Jornal da Manhã foi anunciada pela Rádio Metrópole nesta terça-feira (12). Ela irá comandar boletins da previsão do tempo durante a programação.
"Oi gente, estou passando para contar uma grande novidade, a partir de agora eu estou de casa nova. Eu, Thaic Carvalho, junto com a Metrópole, vou trazer diariamente boletins sobre a previsão do tempo, para você organizar sua vida, saber se precisa levar o guarda-chuva, se vai fazer sol, se vai dar praia no fim de semana e também sobre as temperaturas. Eu vou esperar você todos os dias com as informações da previsão do tempo", afirmou a jornalista em vídeo publicado pela emissora de rádio.
Thaic Carvalho
Thaic anunciou sua saída da TV Bahia em fevereiro de 2023, após 12 anos de emissora. Na época, ela disse que a decisão partiu dela, e afirmou que iria se dedicar à área acadêmica.
"Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]", falou, na ocasião.
No momento em que fazia o discurso, os colegas da redação entraram ao vivo no estúdio e entregaram um buquê de flores à jornalista.