RECONCILIAÇÃO

Traição, perdão e amor: como Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso superaram crise que quase terminou casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos desde 2009

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:40

Giovanna e Bruno superaram traição e reconstruíram o casamento Crédito: Reprodução

O relacionamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que começou em 2009, passou por um dos momentos mais difíceis em 2012, quando uma traição quase colocou fim à união do casal. Hoje, 13 anos depois, eles seguem juntos, com uma família consolidada e renovaram os votos em um cerimônia cheia de familiares e amigos no rancho do casal.

Giovanna e Bruno começaram a namorar, e, apenas três meses depois, ficaram noivos. Em março de 2010, oficializaram a união em uma cerimônia para cerca de 300 convidados, realizada em Petrópolis, Rio de Janeiro. Dois anos depois, em junho de 2012, o casal anunciou a separação, deixando fãs e mídia em choque.

A assessoria de Bruno Gagliasso confirmou ao portal “EGO” que o ator havia deixado a casa, e que a decisão de terminar foi madura, apesar do contato diário entre eles. Na época, circularam boatos de que Bruno seria pai do filho da modelo Carol Francischini, mas um exame de DNA descartou essa possibilidade.

A traição que abalou o casal

Em 2014, durante entrevista no programa de Marília Gabriela no GNT, Bruno admitiu ter cometido uma traição. Já Giovanna revelou no podcast “Quem Pode, Pod” que o episódio ocorreu quando estavam juntos há três anos, sendo dois de casamento.

“No início, eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, contou Giovanna, A sinceridade da apresentadora refletiu a raiva intensa que sentiu no momento da descoberta.

Dois meses após a separação, em agosto de 2012, Giovanna e Bruno decidiram reatar. Para ela, o amor verdadeiro falou mais alto. “Acreditamos que havia uma história de amor real e que relacionamentos passam por processos, errar faz parte do aprendizado”, explicou Giovanna em entrevista ao programa “Angélica: 50 & Tanto”.

Ela também comentou sobre a pressão pública.“Todo mundo soube da traição e tivemos que entender o que queríamos, sem pensar no que os outros iam falar. Fomos muito jovens, mas sábios em seguir o coração e preservar a parceria.”