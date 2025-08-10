MÁGICO

Veja tudo o que rolou na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Casados há 15 anos, apresentadora e ator realizaram cerimônia no interior do Rio neste sábado (9)

Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 15:35

Giovannna Embank e Bruno Gaglliasso renovaram os votos neste sábado (9) Crédito: Reprodução

Após 15 anos de casamento e agora com três filhos juntos, o ator Bruno Gagliasso e apresentadora Giovanna Ewbank resolveram renovar os fotos em uma cerimônia íntima e mágica neste sábado (9). A celebração foi realizado no rancho do casal, no interior do Rio de Janeiro para cerca de 100 convidados, entre famosos, familiares e amigos do casal.

Conduzida pelo pastor Henrique Vieira, a renovação foi cheia de emoção, estampada no rosto dos filhos, Titi, de 12 anos Bless, de 10 anos e Zyan, de 5 anos. O noivo subiu ao altar acompanhado da filha Titi, já Giovanna entrou de mãos dadas com Bless e de Zyan. O casal brindou a nova união que foi pensada até nos mínimos detalhes.

Veja fotos da cerimônia 1 de 23

Entre os convidados que prestigiaram o momento especial estavam Bruna Marquezine, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã, Carolina Dieckmmann Giovanna Lancellotti, Fabíula Nascimento e Emilio Dantas.

Looks londrinos

Os looks de Giovanna, Bruno e dos filhos vieram diretamente de Londres e foram selecionados pelo stylist Pedro Sales. Ela escolheu um look da turca Dilara Findikoglu, e Bruno um terno Wales Bonner, de acordo com a Vogue, que trouxe em primeira mão as vestimentas que seriam usadas na celebração.

“A minha e do Bruno vêm de fora, vem de Londres. Então, a gente já estava bem certo do que a gente queria. Com certeza absoluta. Mas a gente não foi lá fazer as provas. Chegou essa semana, as roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso”, contou apresentadora através dos Stories dias antes.

O vestido escolhido por Ewbank foi no estio dois em um. Após a cerimônia, Giovanna removeu a cauda e adotou um modelo de saia mais curta para curtir a festa, além de adicionar botas para ornar com o estilo country do casamento.

Significado

O casal Bruno e Giovanna, ao compartilhar os preparativos para renovação de votos, explicaram o significado da festa. Para eles, tudo seria mais importante, já que desta vez os filhos Títi, Bless e Zyan poderiam presenciar a união e o amor deles.

“O diferencial, de fato, é que não é o primeiro casamento. É, na verdade, uma renovação da família. Uma celebração de tudo que a gente construiu e viveu até aqui. E o diferencial é que a gente vai estar com os nossos filhos, nossos filhos participando, juntos na cerimônia. É um casamento da família”, ressaltou Giovanna.

Os shows

Francisco Gil cantou durante a festa pós cerimônia Crédito: Reprodução

Depois do momento religioso, os convidados seguiram para o local dos shows, que tiveram atrações especiais. Feyjão, Maria Gadú e Francisco Gil cantaram no palco. Durante a festa, Carolina Dieckmmann fez uma homenagem a Preta Gil junto com o neta da cantora, Sol de Maria.

Quem pegou o buquê?

Não foi desta vez de novo! Bruna Marquezine tentou pegar o buquê, mas ele acabou sendo puxado por um amigo do casal. A famoso ficou apenas com uma pequena parte do arranjo.