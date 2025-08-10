Acesse sua conta
Léo Santana se emociona ao falar de Liz no Dia dos Pais: 'Tão pequena e tão poderosa'

Cantor compartilhou mensagem sobre transformação pessoal e lembrou com carinho de Lourival Cupertino de Santana, já falecido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:19

Liz e Leo Santana
Liz e Leo Santana Crédito: Redes sociais

Léo Santana emocionou os fãs neste domingo (10) ao fazer uma declaração no Dia dos Pais. Em uma postagem nas redes sociais, o cantor falou sobre a importância da filha Liz Santana Improta, de 3 anos, em sua vida e prestou homenagem ao pai, Lourival Cupertino de Santana, já falecido.

"Falar de Liz sempre me emociona. Sempre vai me emocionar, acho que dá pra perceber, né?! E hoje eu quis falar dela, mas sobretudo, da importância e o poder que ela tem na minha vida como pai e ser humano. Aaaaah, pequena Liz… tão pequena e tão poderosa… você me faz ser melhor em todos os sentidos", escreveu o artista, destacando o impacto que a menina teve em sua trajetória pessoal.

A esposa dele, a dançarina e apresentadora Lore Improta, de 31 anos, respondeu à homenagem com afeto. "Um paizão desse! Como te amamos amor! Como somos gratas por ter você em nossas vidas! Curta muito seu dia", escreveu.

O cantor encerrou a publicação agradecendo a Deus e desejando um "Feliz Dia dos Pais" a todos.

