HOMENAGEM

Léo Santana se emociona ao falar de Liz no Dia dos Pais: 'Tão pequena e tão poderosa'

Cantor compartilhou mensagem sobre transformação pessoal e lembrou com carinho de Lourival Cupertino de Santana, já falecido

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:19

Liz e Leo Santana Crédito: Redes sociais

Léo Santana emocionou os fãs neste domingo (10) ao fazer uma declaração no Dia dos Pais. Em uma postagem nas redes sociais, o cantor falou sobre a importância da filha Liz Santana Improta, de 3 anos, em sua vida e prestou homenagem ao pai, Lourival Cupertino de Santana, já falecido.

Léo Santana, Lore Improta e Liz 1 de 34

"Falar de Liz sempre me emociona. Sempre vai me emocionar, acho que dá pra perceber, né?! E hoje eu quis falar dela, mas sobretudo, da importância e o poder que ela tem na minha vida como pai e ser humano. Aaaaah, pequena Liz… tão pequena e tão poderosa… você me faz ser melhor em todos os sentidos", escreveu o artista, destacando o impacto que a menina teve em sua trajetória pessoal.

Ele também lembrou com carinho de Lourival. "Hoje eu transmito tudo o que foi aprendido pra minha Liz. Você está presente em nós todos os dias, em tudo o que fazemos", afirmou, ressaltando como os ensinamentos do pai continuam a guiá-lo.

Na mensagem, Léo deixou um recado aos seguidores sobre a importância da relação entre pais e filhos. "Amem muito os seus pais/filhos, queiram se fazer presentes, ensinar e aprender com eles, porque no final das contas, isso é o que faz real diferença", disse.

A esposa dele, a dançarina e apresentadora Lore Improta, de 31 anos, respondeu à homenagem com afeto. "Um paizão desse! Como te amamos amor! Como somos gratas por ter você em nossas vidas! Curta muito seu dia", escreveu.