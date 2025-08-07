Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:00
Há maneiras simples de transformar a refeição do meio do dia em algo mais nutritivo — e o rocambole, por sua estrutura adaptável, permite inúmeras possibilidades. Com ingredientes bem distribuídos e sabores equilibrados, ele favorece a construção de um prato completo. Texturas contrastantes, fontes proteicas variadas e formatos diferentes tornam cada versão única.
Rocambole
A seguir, confira estas 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço!
Em uma tigela grande, misture a carne moída, o ovo, o farelo de aveia, a cebola, o alho, o sal e os temperos. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cenoura, o pimentão e o cogumelo por 3 a 4 minutos, apenas para amaciar. Deixe esfriar.
Abra a massa de carne sobre um pedaço de papel-manteiga, formando um retângulo. Distribua o recheio refogado sobre a carne. Enrole cuidadosamente como um rocambole, usando o papel-manteiga para ajudar a moldar. Transfira para uma forma untada com azeite, pincele a parte externa com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos coberto. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar. Retire do forno, espere alguns minutos e fatie para servir.
Massa
Recheio
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola-roxa por 2 minutos, depois junte o alho e o cogumelo. Cozinhe até a água do cogumelo evaporar (cerca de 6 minutos). Adicione o tomilho, misture bem e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve o recheio para esfriar.
Massa
Em uma tigela, misture o tofu ralado, a batata-doce, a farinha de grão-de-bico, o azeite, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa firme e moldável. Sobre papel-manteiga, abra a massa com as mãos formando um retângulo de 1,5 cm de espessura. Distribua o recheio de cogumelo já frio sobre a massa, deixando 2 cm das bordas livres.
Enrole cuidadosamente com a ajuda do papel-manteiga, fechando bem as pontas. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, até dourar levemente. Espere 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.
Base
Recheio
Recheio
Em uma frigideira média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue o alho por 1 minuto, acrescente o espinafre e cozinhe até murchar (cerca de 2 minutos). Retire do fogo, escorra bem o líquido e pique grosseiramente. Transfira para uma tigela, adicione a cenoura ralada e o queijo feta. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve para esfriar.
Base
Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata com um fouet até espumar. Junte o leite, o azeite, o sal e a noz-moscada, misturando até ficar homogêneo. Forre uma assadeira retangular (cerca de 30 x 20 cm) com papel-manteiga, despeje a mistura de ovos na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até que esteja firme, mas ainda macia (tipo omelete fina).
Retire a base de ovos do forno e deixe amornar por 3 minutos. Espalhe o recheio frio de forma uniforme por toda a superfície da base, deixando 2 cm de borda em um dos lados. Com cuidado, enrole pelo lado oposto à borda livre, formando um rocambole firme. Utilize o próprio papel-manteiga para ajudar a enrolar.
Envolva o rocambole com papel-manteiga e leve novamente ao forno por mais 5 minutos apenas para aquecer o recheio e firmar o formato. Retire do forno, desembrulhe com cuidado e transfira para uma tábua. Corte em fatias de cerca de 2,5 cm de espessura e sirva imediatamente.
Massa
Recheio
Recheio
Em uma frigideira média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue o alho por 1 minuto, adicione a cenoura e a abobrinha, tempere com sal e cozinhe por 3 minutos. Reserve para esfriar.
Massa
Em uma tigela, misture o atum escorrido com a ricota, o ovo, a aveia, a salsinha, o azeite e a pimenta-do-reino. Mexa com um garfo até obter uma massa uniforme. Forre uma assadeira retangular com papel-manteiga. Espalhe a massa sobre o papel-manteiga, formando um retângulo de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Distribua o recheio de legumes já frio sobre a massa, deixando 2 cm das bordas livres.
Com a ajuda do papel-manteiga, enrole delicadamente a massa como um rocambole. Feche bem as pontas, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até dourar levemente. Retire, espere 5 minutos antes de cortar em fatias.
Massa
Recheio
Massa
Em um processador, bata o grão-de-bico, o alho, o azeite, a cúrcuma e o sal até formar uma pasta firme. Adicione a farinha de aveia e bata novamente. Acrescente água aos poucos (1 colher de sopa por vez), até a massa ficar moldável, mas firme. Transfira para uma folha de papel-manteiga e abra a massa com uma espátula, formando um retângulo com cerca de 1 cm de espessura. Reserve.
Recheio
Em uma panela, refogue a cebola-roxa e a abobrinha no azeite, em fogo médio, por 2 minutos. Acrescente o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 minutos. Deixe esfriar. Depois, espalhe o recheio frio sobre a massa, deixando 2 cm de borda. Enrole com cuidado, usando o papel-manteiga para ajudar. Transfira para uma assadeira com o papel-manteiga, feche as pontas e asse em forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Deixe amornar antes de fatiar.