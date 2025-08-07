Acesse sua conta
Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Aprenda a preparar versões gostosas e nutritivas deste prato para as suas refeições

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:00

Rocambole de carne (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Rocambole de carne Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

Há maneiras simples de transformar a refeição do meio do dia em algo mais nutritivo — e o rocambole, por sua estrutura adaptável, permite inúmeras possibilidades. Com ingredientes bem distribuídos e sabores equilibrados, ele favorece a construção de um prato completo. Texturas contrastantes, fontes proteicas variadas e formatos diferentes tornam cada versão única. 

Rocambole

Rocambole
Rocambole por Reprodução
Rocambole por Reprodução
Rocambole por Reprodução
Rocambole por Reprodução
Rocambole por Reprodução
1 de 6
Rocambole por Reprodução

A seguir, confira estas 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço!

Rocambole de carne

Ingredientes

  • 500 g de patinho moído
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1/2 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho picado
  • 1/4 de xícara de chá de cogumelo paris picado
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída, orégano e cheiro-verde picado a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a carne moída, o ovo, o farelo de aveia, a cebola, o alho, o sal e os temperos. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cenoura, o pimentão e o cogumelo por 3 a 4 minutos, apenas para amaciar. Deixe esfriar.

Abra a massa de carne sobre um pedaço de papel-manteiga, formando um retângulo. Distribua o recheio refogado sobre a carne. Enrole cuidadosamente como um rocambole, usando o papel-manteiga para ajudar a moldar. Transfira para uma forma untada com azeite, pincele a parte externa com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos coberto. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar. Retire do forno, espere alguns minutos e fatie para servir.

Rocambole de cogumelo com tofu defumado

Ingredientes

Massa

  • 200 g de tofu defumado ralado
  • 120 g de batata-doce cozida e amassada
  • 40 g de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 200 g de cogumelo paris fresco fatiado
  • 1 cebola-roxa picada 
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva 
  • 1 pitada de tomilho seco

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola-roxa por 2 minutos, depois junte o alho e o cogumelo. Cozinhe até a água do cogumelo evaporar (cerca de 6 minutos). Adicione o tomilho, misture bem e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve o recheio para esfriar.

Massa

Em uma tigela, misture o tofu ralado, a batata-doce, a farinha de grão-de-bico, o azeite, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa firme e moldável. Sobre papel-manteiga, abra a massa com as mãos formando um retângulo de 1,5 cm de espessura. Distribua o recheio de cogumelo já frio sobre a massa, deixando 2 cm das bordas livres.

Enrole cuidadosamente com a ajuda do papel-manteiga, fechando bem as pontas. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, até dourar levemente. Espere 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.

Rocambole de ovo com espinafre, feta e cenoura (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Rocambole de ovo com espinafre, feta e cenoura Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

Rocambole de ovo com espinafre, feta e cenoura

Ingredientes

Base

  • 6 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite integral
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de noz-moscada ralada

Recheio

  • 150 g de espinafre
  • 100 g de cenoura ralada fina
  • 100 g de queijo feta esmigalhado
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue o alho por 1 minuto, acrescente o espinafre e cozinhe até murchar (cerca de 2 minutos). Retire do fogo, escorra bem o líquido e pique grosseiramente. Transfira para uma tigela, adicione a cenoura ralada e o queijo feta. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve para esfriar.

Base

Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata com um fouet até espumar. Junte o leite, o azeite, o sal e a noz-moscada, misturando até ficar homogêneo. Forre uma assadeira retangular (cerca de 30 x 20 cm) com papel-manteiga, despeje a mistura de ovos na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até que esteja firme, mas ainda macia (tipo omelete fina).

Retire a base de ovos do forno e deixe amornar por 3 minutos. Espalhe o recheio frio de forma uniforme por toda a superfície da base, deixando 2 cm de borda em um dos lados. Com cuidado, enrole pelo lado oposto à borda livre, formando um rocambole firme. Utilize o próprio papel-manteiga para ajudar a enrolar.

Envolva o rocambole com papel-manteiga e leve novamente ao forno por mais 5 minutos apenas para aquecer o recheio e firmar o formato. Retire do forno, desembrulhe com cuidado e transfira para uma tábua. Corte em fatias de cerca de 2,5 cm de espessura e sirva imediatamente.

Rocambole de atum com ricota e aveia

Ingredientes

Massa

  • 200 g de atum em óleo escorrido
  • 150 g de ricota fresca amassada
  • 1 ovo
  • 30 g de aveia em flocos finos
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de azeite de oliva

Recheio

  • 100 g de cenoura ralada fina
  • 80 g de abobrinha ralada e espremida
  • 1 dente de alho picado 
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue o alho por 1 minuto, adicione a cenoura e a abobrinha, tempere com sal e cozinhe por 3 minutos. Reserve para esfriar.

Massa

Em uma tigela, misture o atum escorrido com a ricota, o ovo, a aveia, a salsinha, o azeite e a pimenta-do-reino. Mexa com um garfo até obter uma massa uniforme. Forre uma assadeira retangular com papel-manteiga. Espalhe a massa sobre o papel-manteiga, formando um retângulo de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Distribua o recheio de legumes já frio sobre a massa, deixando 2 cm das bordas livres.

Com a ajuda do papel-manteiga, enrole delicadamente a massa como um rocambole. Feche bem as pontas, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até dourar levemente. Retire, espere 5 minutos antes de cortar em fatias.

Rocambole de grão-de-bico com abobrinha

Ingredientes

Massa

  • 250 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de sal
  • Água filtrada (apenas o necessário para dar liga)

Recheio

  • 120 g de abobrinha ralada fina e espremida
  • 2 colheres de sopa de cebola-roxa picada
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Massa

Em um processador, bata o grão-de-bico, o alho, o azeite, a cúrcuma e o sal até formar uma pasta firme. Adicione a farinha de aveia e bata novamente. Acrescente água aos poucos (1 colher de sopa por vez), até a massa ficar moldável, mas firme. Transfira para uma folha de papel-manteiga e abra a massa com uma espátula, formando um retângulo com cerca de 1 cm de espessura. Reserve.

Recheio

Em uma panela, refogue a cebola-roxa e a abobrinha no azeite, em fogo médio, por 2 minutos. Acrescente o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 minutos. Deixe esfriar. Depois, espalhe o recheio frio sobre a massa, deixando 2 cm de borda. Enrole com cuidado, usando o papel-manteiga para ajudar. Transfira para uma assadeira com o papel-manteiga, feche as pontas e asse em forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Deixe amornar antes de fatiar.

