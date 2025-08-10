Acesse sua conta
Ir à academia 3 vezes por semana ainda faz de você sedentário; entenda

Médico explica riscos que você corre se não aumentar o treino

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:00

Exercício na academia
Execício na academia Crédito: Shutterstock

Ir para a academia três vezes por semana é um hábito positivo, claro, mas não faz com que você saia da zona do sedentarismo. A afirmação é do médico cardiologista Santiago Nunes.

Segundo o profissional, existe um risco em quem faz pouca atividade física. Ir três vezes à academia, por exemplo, não garante proteção completa contra os riscos do sedentarismo oculto, que é uma condição que afeta mesmo quem pratica exercícios regularmente. Segundo Santiago, a cardiologia funcional integrativa diz que o corpo humano não foi feito para ficar longos períodos parado, mesmo intercalando com treinos intensos.

“O corpo não suporta ficar sentado por muitas horas seguidas”, explica. Estudos indicam que essa inatividade desacelera o metabolismo, prejudica a circulação e aumenta a resistência à insulina, fatores que elevam o risco de hipertensão, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer.

Para driblar o sedentarismo oculto, pequenas mudanças no cotidiano são fundamentais. O médico recomenda levantar-se a cada hora, substituir escadas rolantes por degraus, caminhar durante ligações e trabalhar em pé por alguns momentos. “Avaliar apenas a frequência do treino não é suficiente. É preciso entender o contexto metabólico, hormonal e inflamatório de cada paciente”, explica.

