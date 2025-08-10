Acesse sua conta
Zé Felipe abre o jogo sobre separação de Virginia: 'Tentamos de tudo'

Cantor revelou os detalhes que levaram a decisão de terminar o casamento com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:33

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe finalmente deu detalhes sobre o que levou ao fim do casamento de 5 anos com a influenciadora Virginia Fonseca. Os dois anunciaram a separação em post em conjunto há pouco mais de 2 meses e destacaram que a decisão foi de maneira amigável, porém, em entrevista ao portal Leo Dias, o filho de Leonardo explicou que os dois estavam infelizes e chegaram a “tentar de tudo”.

"Já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro", revelou o artista, durante o evento Festival Histórias neste sábado (9).

Zé Felipe ainda contou que os dois tentaram terapia, viagem juntos, mas a relação não estava funcionando. "Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças”, disse.

Por fim, o sertanejo ressaltou que nunca optaria em manter o casamento para agradar os fãs. "Eu sou muito grato pelo carinho das pessoas, mas eu não podia viver […]pela audiência. Não [nunca vou fazer algo para agradar os outros], eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, eu sou muito eu. Eu não vivo [de mentira], eu não consigo, eu fico doente, eu tenho que estar bem, feliz, com os olhos brilhando sempre, se não eu não consigo viver. Se tiver uma coisa por fachada, não sou eu.", disparou.

Recentemente, Zé se mudou para uma mansão de luxo no mesmo condomínio em Goiânia onde morava com Virginia. Os dois seguem se encontrando para momentos com os filhos, como aniversários e passeios. 

