BENS DO EX-CASAL

Zé Felipe pede bloqueio de bens de Virginia e exige R$ 200 milhões

Cantor sertanejo não acompanhava administração de negócios de perto quando estava com a influenciadora

Em junho deste ano, Virginia Fonseca e Zé Felipe decidiram pôr fim ao relacionamento de cinco anos . Os dois chegaram a assinar o divórcio e estipular o valor mensal que o sertanejo pagaria a Maria Alice e Maria Flor, fruto do relacionamento. >

No entanto, o que a influenciadora não esperava é que Zé Felipe solicitasse judicialmente uma revisão de seus bens. O filho do cantor Leonardo ainda pediu o bloqueio dos bens da ex-mulher até que o levantamento seja concluído.>

Segundo pessoas próximas a Zé Felipe, a medida é para que o artista tenha ciência de todos os bens que a influenciadora possui no nome dela e no de suas empresas, das quais ele não é sócio. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.>

Ainda de acordo com o jornal, uma amiga do casal relatou que quando estavam juntos, Zé Felipe não acompanhava as questões administrativas, que ficavam relegadas à Virgínia.>