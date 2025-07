FOTO

Fãs flagram troca de carinho entre Virginia e Zé Felipe; veja

Cena deixou fãs do casal esperançosos por uma reconciliação do casamento

Elis Freire

Publicado em 25 de julho de 2025 às 20:55

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução / Instagram

Um momento de troca de carinho entre Virginia Fonseca e o ex-marido Zé Felipe deu esperança aos fãs que torcem por uma reconciliação amorosa entre os famosos. A influenciadora e cantor anunciaram o fim do relacionamento há dois meses, pegando os seguidores de surpresa; daí em diante já teve assinatura de divórcio, mudança de moradia do filho de Leonardo e até especulação de envolvimento da loira com o craque Vini Jr. >

Mas, parece que entre eles o clima de cuidado ainda reina. Nas redes sociais, a influenciadora apareceu acariciando a orelha do cantor enquanto assistiam a um espetáculo infantil com as filhas, Maria Alice, de anos 4, e Maria Flor, de 2 anos. A fotos foi publicada nos stories do Instagram por Mellody Barreto, esposa do irmão de Virginia, William Gusmão. >

Veja foto:>

Virgínia e Zé Felipe 1 de 24

Muitos internautas viram a cena como motivo para ter esperança em uma retomada do casamento. "Eu amo essa família", derreteu-se um fã, nos comentários do post. "Meu Deus, faz maravilhas no coração desses dois! E que eles voltem pra se amarem pra sempre", pediu outro. "Na torcida pela volta", escreveu outro fã. >