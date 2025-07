ENTENDA SITUAÇÃO

Indireta? Zé Felipe manda recado após suposto affair entre Virginia e Vini Jr.

Cantor terminou relacionamento com influenciadora; Virginia foi vista em clima de romance com craque do Real Madrid

F Felipe Sena

Publicado em 22 de julho de 2025 às 21:51

Influencer e cantor assinaram divórcio Crédito: Reprodução | Instagram

No dia 12 de julho, o jogador Vini Jr. completou 25 anos e realizou diversas festas para celebrar a vida no Rio de Janeiro, com a presença de diversos famosos e amigos, mas a presença de uma delas chamou a atenção de seguidores e fãs. >

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 18

A influenciadora digital Virginia Fonseca marcou presença no aniversário do craque. Mesmo sem confirmação pública de ida ao evento, a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, afirmou que a dona da We Pink estava presente. Além disso, foi vista em clima de romance com o anfitrião em área reservada.>

O momento não passou batido por Zé Felipe, ex da influencer, que terminou o relacionamento recentemente. No instagram, o cantor sertanejo fez uma publicação com a seguinte legenda: ‘Em Goiânia tem o 10’.>