VAI VOLTAR?

Após especulação de volta e posto de rainha conferido à Virginia na Grande Rio, Paolla Oliveira volta a mandar recado

Atriz teve celular bombardeado por mensagens a parabenizando por uma possível volta ao posto de rainha na escola de samba

Durante sete anos, Paolla Oliveira esteve à frente como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, do Rio de Janeiro. No entanto, para focar mais em sua carreira como atriz, preferiu deixar o posto, momento de muita emoção tanto para a artista quanto para a agremiação. >

Com isso, começaram as especulações de quem substituiria o posto da atriz, assim como uma possível volta da mesma para o posto de rainha. Nesta quarta-feira (16) começaram a circular rumores de que Paolla retornaria ao posto, mas a atriz esclareceu a situação e disse que foi “pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas”.>