CARNAVAL

Virginia Fonseca será a nova rainha de bateria da Grande Rio, substituindo Paolla Oliveira

Influenciadora digital estreia na Sapucaí sucedendo a atriz que se despediu após sete anos

A Marquês de Sapucaí vai ganhar uma nova estrela no comando da bateria da Grande Rio. Segundo portal LeoDias, Virginia Fonseca foi escolhida para ocupar o posto de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias, substituindo ninguém menos que Paolla Oliveira. A confirmação veio após uma reunião realizada nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, com a cúpula da agremiação. >