ESTARIA SOB INFLUÊNCIA

Ex-amigos de Justin Bieber afirmam que cantor faz parte de seita

Astro estaria se afastando de amigos, incluindo até um padrinho do casamento com Hailey Bieber

Ex-amigos de Justin Bieber alegam que o cantor está integrando uma seita e que o pastor da igreja que ele frequenta estaria influenciando a vida do cantor.>

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, Justin também está se afastando dos amigos. Um deles seria Ryan Good, que foi padrinho do casamento do cantor com Hailey Bieber.>