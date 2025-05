POLÊMICA

Antonia Fontenelle ataca rosto de Virginia: 'Cara todo pipocada para quem vende base'

Apresentadora detonou a aparência da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 13:37

Antônia Fontenelle e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/YouTube

Antonia Fontenelle fez mais uma 'vítima'. Após criticar a aparência de Rico Melquíades durante depoimento na CPI das Bets na última quinta-feira (15), a apresentadora também detonou o rosto de Virginia Fonseca. Principalmente, a pele da influenciadora, que é dona de uma marca de cosméticos.>

"Virgínia, tua cara está toda pipocada. Para quem vende base, pior cartão de visita. Bora mudar essa base, espremer essas espinhas", falou Antonia, em live em seu canal no YouTube, fazendo referência ao testemunho da esposa do cantor Zé Felipe também na CPI das Bets, no Senado.>

A viúva de Marcos Paulo ainda tentou se justificar e afirmou que, normalmente, evita falar da aparência física de outras pessoas. "Eu não gosto de falar da situação física, estética, de ninguém. Mas você vende base, né, querida?", continuou. Ela ainda questionou a qualidade do cosmético de Virginia, mencionando o sucesso da marca. "Não foi com esse base que você fez quase 1 bilhão de reais no ano passado? Aí fica difícil'.>

Antonia já havia criticado a imagem de Rico Melquíades, que também prestou esclarecimentos na CPI das Bets. "O que diabo fizeram no olho desse menino? Olha para isso, gente! Que demônio feio da garoa!", disparou. Ele devolveu a provocação com deboche: "Você já se olhou no espelho? Você é uma velha amargurada. Nenhuma emissora aqui do Brasil lhe quer. Aí você criou um canal no YouTube flopado. Você nem pra reality show é convidada, pra você ver o quão insignificante você é".

>