Luis Fernando Verissimo é internado na UTI em Porto Alegre

Escritor de 88 anos, criador do “Analista de Bagé”, enfrenta complicações após AVC e Parkinson

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:35

Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado em estado grave na UTI Crédito: Tânia Meinerz/Divulgação

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Porto Alegre. Segundo informações da Folha de S. Paulo, seu estado de saúde é considerado grave.

Verissimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira, é cronista, romancista e humorista, além de criador de personagens como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort e Família Brasil. O escritor sofreu um AVC em 2021, convive com o mal de Parkinson e enfrenta problemas cardíacos. Em 2020, passou por cirurgia para retirada de um câncer ósseo na mandíbula.

Casado há 61 anos com Lúcia, Verissimo vive na tradicional casa da família em Petrópolis, Porto Alegre, onde convive com sequelas do AVC, que afetaram sua fala e o afastaram da escrita. Atualmente, comunica-se principalmente com gestos e olhares.

O filho caçula, Pedro, afirma que a família já estava acostumada ao jeito reservado do pai, o que facilita a compreensão sem frases completas. Apesar das limitações, Verissimo mantém lucidez e continua acompanhando notícias, futebol e música.

O escritor, que tocava sax no grupo Jazz 6, ouve jazz no YouTube e lê o jornal Zero Hora. Luis Fernando Verissimo completa 89 anos em setembro.

