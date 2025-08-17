NOVELA DAS 9

Ana Clara se casa com filho renegado e ameaça fortuna de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Casamento inesperado dá à jovem direito à herança da família Roitman

Ana Clara desafia Odete Roitman ao proteger segredo do filho vivo em “Vale Tudo” Crédito: Reprodução/TV Globo

Em "Vale Tudo", Ana Clara (Samantha Jones) mostra que nem tudo é o que parece. Responsável por cuidar de Leonardo, o filho “morto” de Odete Roitman (Débora Bloch), a jovem aproveita a situação para garantir benefícios financeiros, após se casar com o herdeiro. “O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete”, dispara Ana Clara, deixando claro que não abrirá mão da fortuna que Leonardo possui por direito. As cenas vão ao ar entre 25 e 30 de agosto.

Tudo começa com Ana Clara organizando uma espécie de cerimônia. Ela recebe Sumara, que chega com um livro de cartório para oficializar a união. Sem que Leonardo perceba, Ana Clara colhe a digital do marido com uma almofada de carimbo e comemora: “Seja como for… o importante é a gente realizar nosso sonho, né?”.

A situação gera tensão quando Odete descobre a aproximação de Ana Clara e Heleninha (Paolla Oliveira), confrontando a jovem em uma sequência de tapas e gritos. “Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha”, provoca Ana Clara, deixando a ricaça furiosa.