Perícia levanta suspeita sobre testamento de Cid Moreira e herança milionária pode mudar

Laudo encomendado pelos filhos aponta fragilidade motora e possível declínio cognitivo

Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09:28

A disputa pela herança de Cid Moreira ganhou um capítulo decisivo. Um laudo técnico solicitado pelos filhos do jornalista, Roger Felipe e Rodrigo Rezende, indica que o apresentador não tinha plena capacidade motora e possivelmente cognitiva ao assinar o testamento em 2023, que deixou um patrimônio estimado em R$ 60 milhões exclusivamente para a esposa, Fátima Sampaio.

Produzido por um profissional habilitado e concluído em 8 de agosto, o documento aponta que a assinatura atribuída a Cid no testamento apresenta traços típicos de uma pessoa senil e debilitada. O estudo comparou o registro com outra assinatura do comunicador feita em um boletim de ocorrência, identificando discrepâncias que colocam em dúvida a lucidez e a capacidade motora do apresentador na época do ato. As informações foram divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira.

Segundo o parecer, as conclusões levaram em conta o histórico biográfico e neurofuncional de Cid, que aos 96 anos já demonstrava sinais de fragilidade avançada. O laudo, porém, foi solicitado apenas pela parte dos filhos e o caso ainda aguarda perícia oficial designada pela Justiça para validar ou não os apontamentos.

