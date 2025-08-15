Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:58
Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe foi flagrado em clima de intimidade com a influenciadora Victória Miranda durante um evento em Goiânia, segundo a jornalista Gaby Cabrini. A interação do cantor com a jovem chamou atenção nas redes sociais, principalmente pela semelhança física de Victória com a ex-esposa.
Victória Miranda
Victória Miranda, que mora em Goiânia, acumula mais de 367 mil seguidores no Instagram, onde produz conteúdos de moda e lifestyle. Filha de Fábio Miranda, consultor de moda masculina, e da empresária Pricylla Pedrosa, ela também tem um irmão mais novo, Lorenzo. A influenciadora já havia sido associada anteriormente a Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, conforme apontou o programa Fofocalizando.
Durante a festa, Zé Felipe chegou a demonstrar interesse por outra convidada, a DJ Gisele Dario, mas passou a maior parte do tempo ao lado de Victória Miranda. Nas redes sociais, internautas comentaram a semelhança de Victória com Virginia Fonseca: “Por isso Zé ficou… linda e a cara da Virgínia”, publicou um perfil no X (antigo Twitter).