NOVO CASAL?

Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora Victória Miranda é apontada como interesse do cantor após término

Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:58

Zé Felipe é visto com Victória Miranda, nova affair apontada pela web Crédito: Reprodução/Instagram

Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe foi flagrado em clima de intimidade com a influenciadora Victória Miranda durante um evento em Goiânia, segundo a jornalista Gaby Cabrini. A interação do cantor com a jovem chamou atenção nas redes sociais, principalmente pela semelhança física de Victória com a ex-esposa.

Victória Miranda, que mora em Goiânia, acumula mais de 367 mil seguidores no Instagram, onde produz conteúdos de moda e lifestyle. Filha de Fábio Miranda, consultor de moda masculina, e da empresária Pricylla Pedrosa, ela também tem um irmão mais novo, Lorenzo. A influenciadora já havia sido associada anteriormente a Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, conforme apontou o programa Fofocalizando.