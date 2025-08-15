A FILA ANDOU

Zé Felipe engata romance com nova loira e é flagrado aos beijos em festa

Cantor vive affair com a influenciadora Vitória Miranda após término com Virginia

Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:14

Zé Felipe é visto aos beijos com Vitória Miranda em festa Crédito: Reprodução

A vida amorosa de Zé Felipe, 26, ganhou um novo capítulo. O cantor foi flagrado aos beijos com Vitória Miranda durante uma festa em Goiânia, como revelou o Fofocalizando (SBT) na última quinta-feira (14). O "affair" marca o primeiro romance público do artista desde o fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

Veja o vídeo abaixo:

Quem será a moça que Zé Felipe deu umas bitoca? #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/aseux5TKoz — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 14, 2025

Segundo Gaby Cabrini, apresentadora do programa, o sertanejo também teria flertado com a DJ Giselle Dário, mas a relação não avançou. “Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista”, disse a comunicadora. A nova contratada da atração, Thayse Teixeira, ainda observou: “Parece com Virginia”.