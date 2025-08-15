Zé Felipe engata romance com nova loira e é flagrado aos beijos em festa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:14
A vida amorosa de Zé Felipe, 26, ganhou um novo capítulo. O cantor foi flagrado aos beijos com Vitória Miranda durante uma festa em Goiânia, como revelou o Fofocalizando (SBT) na última quinta-feira (14). O "affair" marca o primeiro romance público do artista desde o fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca.
Zé Felipe
Veja o vídeo abaixo:
Segundo Gaby Cabrini, apresentadora do programa, o sertanejo também teria flertado com a DJ Giselle Dário, mas a relação não avançou. “Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista”, disse a comunicadora. A nova contratada da atração, Thayse Teixeira, ainda observou: “Parece com Virginia”.
O flagra acontece em meio a uma fase delicada entre o ex-casal. Na noite de quarta-feira (13), Zé Felipe e Virginia surgiram juntos no mêsversário do filho José Leonardo, de 11 meses, mesmo enfrentando uma disputa judicial envolvendo divisão de bens. Em publicação no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos da celebração e declarou: “Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor. Sua família te ama demais. Vem com tudo, 1 aninho”.