Jaques é desmascarado em ‘Dona de Mim’ e enfrenta a polícia; veja como será a queda do vilão

Em reviravolta eletrizante, Samuel expõe crimes de Jaques e vira o grande herói da trama

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 06:48

Samuel expõe crimes de Jaques e vira o jogo em "Dona de Mim"

A reta final de "Dona de Mim" promete fortes emoções com a queda do vilão Jaques (Marcello Novaes). Nos próximos capítulos, o personagem será desmascarado após uma denúncia de Samuel (Juan Paiva), que entrega à polícia provas de desvios de verba e outras armações do irmão de Abel (Tony Ramos).

Determinada a se vingar, Tânia (Aline Borges), ex-esposa de Jaques, será peça-chave nessa virada ao entregar documentos que comprovam as falcatruas do ex-marido. Com base nessas pistas, Samuel segue o rastro do dinheiro e encontra extratos bancários que revelam transferências para uma conta no exterior. “Eu não podia mais ficar calado. Ele precisava pagar pelo que fez”, dispara o personagem ao decidir enfrentar o tio.

Chamado para depor, Jaques tenta manipular a situação, mas acaba encurralado pela delegada Walkíria (Lummy Kin), que percebe as contradições em seu relato. “Ele é um contador de histórias, e tenho certeza de que esconde crimes ainda mais graves”, afirma a policial, levantando a suspeita de que o vilão esteja envolvido na morte de Abel.

As investigações revelarão ainda que Jaques sabotou o carro do irmão movido por inveja e disputa pelo poder na família Boaz, culminando na tragédia que tirou a vida de Abel. A sequência marca um divisor de águas no folhetim da Globo, prometendo redefinir o destino de todos os personagens na reta final da novela das sete.

