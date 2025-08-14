REALITY SHOW

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

Funkeiro contou que a mensagem, escondida em kit de tabaco, indicava favoritos e alianças estratégicas no reality

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:44

Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante "A Fazenda" Crédito: Reprodução

MC Gui revelou, em entrevista ao programa Sala de TV, da WebTV Brasileira, que teve acesso a informações externas enquanto participava de “A Fazenda”, da Record. O funkeiro contou que um amigo enviou um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco, com orientações sobre o jogo.

A mensagem indicava quem eram os participantes favoritos do público e sugeria possíveis alianças para aumentar suas chances de permanência. Segundo o cantor, o bilhete chegou sem que a produção percebesse, levantando dúvidas sobre a fiscalização nos bastidores do reality.

MC Gui em ‘A Fazenda 13’

MC Gui foi anunciado em setembro de 2021 como o 13º participante confirmado da 13ª edição do reality. Durante o confinamento, o funkeiro mostrou um lado mais afetuoso ao cuidar da vaca “Teimosinha” e fortaleceu laços com colegas como Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo e Aline Mineiro, com quem chegou a chorar ao se sentir isolado no jogo.

Apesar dos momentos de amizade, o cantor também se envolveu em diversas discussões, especialmente com Rico Melquíades, protagonizando trocas de farpas e traçando estratégias para se manter no programa.