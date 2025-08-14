Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

Funkeiro contou que a mensagem, escondida em kit de tabaco, indicava favoritos e alianças estratégicas no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:44

Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante
Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante "A Fazenda" Crédito: Reprodução

MC Gui revelou, em entrevista ao programa Sala de TV, da WebTV Brasileira, que teve acesso a informações externas enquanto participava de “A Fazenda”, da Record. O funkeiro contou que um amigo enviou um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco, com orientações sobre o jogo.

A mensagem indicava quem eram os participantes favoritos do público e sugeria possíveis alianças para aumentar suas chances de permanência. Segundo o cantor, o bilhete chegou sem que a produção percebesse, levantando dúvidas sobre a fiscalização nos bastidores do reality.

MC Gui em ‘A Fazenda 13’

MC Gui foi anunciado em setembro de 2021 como o 13º participante confirmado da 13ª edição do reality. Durante o confinamento, o funkeiro mostrou um lado mais afetuoso ao cuidar da vaca “Teimosinha” e fortaleceu laços com colegas como Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo e Aline Mineiro, com quem chegou a chorar ao se sentir isolado no jogo.

Mc Gui em "A Fazenda"

MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
1 de 4
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução

Apesar dos momentos de amizade, o cantor também se envolveu em diversas discussões, especialmente com Rico Melquíades, protagonizando trocas de farpas e traçando estratégias para se manter no programa.

A trajetória chegou ao fim na “Roça Especial 1”, quando foi eliminado ao disputar a preferência do público contra Bil Araújo e Marina Ferrari, recebendo apenas 7,44% dos votos para continuar no reality.

Leia mais

Imagem - Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Imagem - Cinco signos podem receber dinheiro inesperado em agosto; veja quais

Cinco signos podem receber dinheiro inesperado em agosto; veja quais

Imagem - Abel vivo? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim' e fãs especulam novo desfecho

Abel vivo? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim' e fãs especulam novo desfecho

Mais recentes

Imagem - Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista
Imagem - Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista
Imagem - Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador