MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

Heider Sacramento
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:44
MC Gui revelou, em entrevista ao programa Sala de TV, da WebTV Brasileira, que teve acesso a informações externas enquanto participava de “A Fazenda”, da Record. O funkeiro contou que um amigo enviou um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco, com orientações sobre o jogo.
A mensagem indicava quem eram os participantes favoritos do público e sugeria possíveis alianças para aumentar suas chances de permanência. Segundo o cantor, o bilhete chegou sem que a produção percebesse, levantando dúvidas sobre a fiscalização nos bastidores do reality.
MC Gui foi anunciado em setembro de 2021 como o 13º participante confirmado da 13ª edição do reality. Durante o confinamento, o funkeiro mostrou um lado mais afetuoso ao cuidar da vaca “Teimosinha” e fortaleceu laços com colegas como Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo e Aline Mineiro, com quem chegou a chorar ao se sentir isolado no jogo.
Mc Gui em "A Fazenda"
Apesar dos momentos de amizade, o cantor também se envolveu em diversas discussões, especialmente com Rico Melquíades, protagonizando trocas de farpas e traçando estratégias para se manter no programa.
A trajetória chegou ao fim na “Roça Especial 1”, quando foi eliminado ao disputar a preferência do público contra Bil Araújo e Marina Ferrari, recebendo apenas 7,44% dos votos para continuar no reality.