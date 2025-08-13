Acesse sua conta
'Dona de Mim': Jaques flagra esposa com amante e toma decisão drástica

Tânia (Aline Borges) será vista beijando colega de trabalho na Boaz

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:22

Jacques e Tânia em
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Jaques (Marcello Novaes) vai levar um baque nos próximos capítulo de "Dona de Mim", novela das 9 da TV Globo. Isso porque o malandrão da família vai flagrar a esposa Tânia (Aline Borges) beijando o colega de trabalho Ricardo (Marcos Pasquim) dentro de sua sala na Boaz. Ao ver a cena, Jaques irá tomar uma decisão drástica na trama.

Antigo comparsa e amigo de Jacques, Ricardo tentará se explicar, enquanto Tânia manterá a postura, quase curtindo o fato do marido ter visto ela com outro. 

Pra rua, os dois! Demitidos! O casalzinho de amantes está na rua!

Jacques

decretará

Em seguida, Tânia encontrará Jaques em casa como uma mala e se surpreenderá. Jacques terá decidido se mudar de vez para a mansão do seu irmão Abel (Tony Ramos), que está morto por sua causa.

“Vai viajar?”, questionará Tânia. 

“Não que seja da sua conta, mas eu vou me mudar”, afirmará o vilão.

A mulher implorará para Jaques não sair de casa. “Não me abandona!", dirá. 

Durante a noite, os dois terão um recaída e dormirão juntos. Mas, Jacques não terá mudado de ideia. No dia seguinte, ele pegará suas coisas e irá para a mansão dos Boaz.

“Voltei, mamãe. Agora vou morar aqui", anunciará para Rosa ao chegar na mansão. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

