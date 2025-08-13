'Dona de Mim': Jaques flagra esposa com amante e toma decisão drástica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:22
Jaques (Marcello Novaes) vai levar um baque nos próximos capítulo de "Dona de Mim", novela das 9 da TV Globo. Isso porque o malandrão da família vai flagrar a esposa Tânia (Aline Borges) beijando o colega de trabalho Ricardo (Marcos Pasquim) dentro de sua sala na Boaz. Ao ver a cena, Jaques irá tomar uma decisão drástica na trama.
Antigo comparsa e amigo de Jacques, Ricardo tentará se explicar, enquanto Tânia manterá a postura, quase curtindo o fato do marido ter visto ela com outro.
Jaques flagra Tânia com Ricardo em "Dona de Mim"
Em seguida, Tânia encontrará Jaques em casa como uma mala e se surpreenderá. Jacques terá decidido se mudar de vez para a mansão do seu irmão Abel (Tony Ramos), que está morto por sua causa.
“Vai viajar?”, questionará Tânia.
“Não que seja da sua conta, mas eu vou me mudar”, afirmará o vilão.
A mulher implorará para Jaques não sair de casa. “Não me abandona!", dirá.
Durante a noite, os dois terão um recaída e dormirão juntos. Mas, Jacques não terá mudado de ideia. No dia seguinte, ele pegará suas coisas e irá para a mansão dos Boaz.
“Voltei, mamãe. Agora vou morar aqui", anunciará para Rosa ao chegar na mansão.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.