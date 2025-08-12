SPOILER

Rosa enfrenta Jacques e impõe condição para presidência da Boaz

Matriarca terá pé firme para conter ações do vilão na empresa da família

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:42

Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Após a morte de Abel (Tony Ramos), Jaques (Marcello Novaes) correu para ocupar o lugar vazio na presidência da Boaz e fazer o que bem entende com o comando da empresa da família em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. O vilão já chegou até a demitir funcionários e fazer cortes, mesmo antes da confirmação como presidente pelos demais membros.

No capítulo desta terça-feira (12), Rosa (Suely Franco) vai confirmar o agora único filho no comando da fábrica da família, porém irá enfrentar os atos inconsequentes do vilão impondo uma condição.

“Eu sou o filho que você preparou para essa função. Seu único filho vivo. Eu não sou o presidente da Boaz?”, perguntará Jaques.

“Você será confirmado presidente da Boaz... mas com limites”, afirma ela.

É aí que a matriarca vai agir e tomar controle da situação. Ela irá até o chão da fábrica e se desculpará com os funcionários.

“Eu devo um pedido de desculpas a cada uma de vocês pela insensibilidade das medidas que Jaques adotou como presidente interino da Boaz. Todos os cortes e demissões estão revogados”, afirmará ela, para continuar:

“Aqui é um ambiente de trabalho, mas nossas relações não precisam ser de máquinas desprovidas de humanidade. Como dizia Abel e meu marido antes dele, a Boaz é feita de gente, gente que trabalha, que se respeita. O respeito e a empatia são as chaves para esse novo tempo. Vão nos curar e nos reerguer para vivermos os próximos sessenta anos", completará.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h40.