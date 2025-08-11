Acesse sua conta
Demissão, encontro de casais, doença descoberta: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:15

Rosa (Suely Franco)
Rosa (Suely Franco) descobrirá uma doença grave Crédito: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" trarão novidades instigantes ao longo da semana. As situações não serão nada favoráveis já que Filipa (Claudia Abreu) será demitida de seu emprego e uma personagem descobrirá uma doença preocupante e tentará esconder dos demais. Para amenizar o clima, um encontro entre casais vai movimentar as relações na trama das 7 da TV Globo. A novela, criada e escrita por Rosane Svartman, é exibida na TV Globo de segunda a sábado, a partir das 19h40.

Dona de Mim

Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo
Dona de Mim por Reprodução
Leona e Kami terão fortes embates nos próximos capítulos de 'Dona de Mim' por Reprodução / Globo
Vanderson se choca ao descobrir morte de Ellen em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Bebê salvo por Marlon em 'Dona de Mim' por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim por Reprodução
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' por Reprodução
1 de 8
Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo

Veja os resumos da semana de 11/08 a 18/08:

11 de agosto (segunda-feira)

Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

12 de agosto (terça-feira)

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.

13 de agosto (quarta-feira)

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

14 de agosto (quinta-feira)

Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

15 de agosto (sexta-feira)

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

16 de agosto (sábado)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

