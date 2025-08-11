TRAUMA

Patrícia Poeta fala pela primeira vez sobre aborto que sofreu: 'Doloroso'

Apresentadora revelou que passou pela experiência no Encontro desta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:46

Patrícia Poeta desabafou sobre o ocorrido durante o "Encontro" desta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução

A apresentadora Patrícia Poeta contou durante o programa "Encontro" desta segunda-feira (11) que já viveu um aborto espontâneo. O relato veio durante o bate-papo com a dupla sertaneja Thaeme e Thiago.

Em um debate sobre maternidade, Thaeme explicou que sofreu seis abortos espontâneos ao longo da vida. Foi aí que Patrícia revelou que também passou pela experiência traumática.

“Eu já passei por um aborto e é um processo doloroso, né?”, disse a comunicadora. Patrícia explicou que tinha vergonha de falar, mas se sentiu mais à vontade com esse assunto vindo à tona entre as mulheres, como forma de apoio e superação. “A gente não falava muito disso. E tem a importância de falar. Eu, por exemplo, quando sofri lá atrás, não queria que ninguém soubesse. Eu achava que era uma coisa privada minha”, relatou.