Patrícia Poeta fala pela primeira vez sobre aborto que sofreu: 'Doloroso'

Apresentadora revelou que passou pela experiência no Encontro desta segunda-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:46

Patrícia Poeta desabafou sobre o ocorrido durante o
Patrícia Poeta desabafou sobre o ocorrido durante o "Encontro" desta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução

A apresentadora Patrícia Poeta contou durante o programa "Encontro" desta segunda-feira (11) que já viveu um aborto espontâneo. O relato veio durante o bate-papo com a dupla sertaneja Thaeme e Thiago.

Em um debate sobre maternidade, Thaeme explicou que sofreu seis abortos espontâneos ao longo da vida. Foi aí que Patrícia revelou que também passou pela experiência traumática.

Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram

