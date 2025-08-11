PESADELO DA VIDA REAL

Câncer, traição e roubo milionário: Mirela Janis revela caso assustador com mulher que considerava mãe

Influenciadora chegou a desenvolver crise de pânico

Fernanda Varela

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:21

Mirela Janis Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Mirela Janis revelou um caso de fraude e roubo milionário cometido por uma mulher de seu convívio, que ela chegou a considerar uma “segunda mãe”. A ex-parceira de quatro anos, que fazia parte de sua rotina diária e de sua célula de mulheres, teria traído sua confiança com uma série de mentiras e uma “fraude gigantesca”, segundo Mirela. As informações foram relatadas por ela ao portal Leo Dias.

Mirela Janis 1 de 11

A crise pessoal da influenciadora coincide com o momento difícil que ela enfrenta em seu casamento com o empresário Yugnir Ângelo, que confirmou ao LeoDias a existência de uma crise conjugal, mas descartou o fim da relação. Além disso, Mirela atribui suas mudanças recentes também a um estreitamento de sua relação com Deus.

“Estou enfrentando uma fraude gigantesca, um roubo milionário, cometido por uma mulher que eu considerava como uma mãe”, afirmou Mirela. Ela contou que a mulher era seu braço direito, frequentava sua casa diariamente e fazia parte do grupo de estudo bíblico liderado por ela. Em uma das reuniões, a mulher chegou a dizer que a mãe dela estava com câncer, o que motivou orações e intercessões no grupo. Depois, Mirela descobriu que a doença era mentira.

A influenciadora relatou que nunca desconfiou da mulher até notar mudanças no comportamento dela, o que a levou a investigar. Com ajuda de uma auditoria financeira e apoio jurídico, descobriu a fraude: “Passei a ficar mais atenta, orei muito e pedi a Deus para não me deixar ser enganada. Pouco tempo depois, as coisas começaram a se revelar. Investiguei com cuidado e descobri fatos que me deixaram profundamente chocada.”

Mirela comparou as mentiras da mulher ao enredo da série da Netflix “Bebê Rena”, que trata de stalking e manipulação: “Hoje percebo que estou lidando com alguém que cria histórias, espalha mentiras e acredita nelas, como o caso retratado na série ‘Bebê Rena’ da Netflix.” Apesar da dor, ela afirmou que está buscando seus direitos e quer seguir em frente com sua vida e trabalhos.