Câncer, traição e roubo milionário: Mirela Janis revela caso assustador com mulher que considerava mãe

Fernanda Varela
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:21
A influenciadora digital Mirela Janis revelou um caso de fraude e roubo milionário cometido por uma mulher de seu convívio, que ela chegou a considerar uma “segunda mãe”. A ex-parceira de quatro anos, que fazia parte de sua rotina diária e de sua célula de mulheres, teria traído sua confiança com uma série de mentiras e uma “fraude gigantesca”, segundo Mirela. As informações foram relatadas por ela ao portal Leo Dias.
Mirela Janis
A crise pessoal da influenciadora coincide com o momento difícil que ela enfrenta em seu casamento com o empresário Yugnir Ângelo, que confirmou ao LeoDias a existência de uma crise conjugal, mas descartou o fim da relação. Além disso, Mirela atribui suas mudanças recentes também a um estreitamento de sua relação com Deus.
“Estou enfrentando uma fraude gigantesca, um roubo milionário, cometido por uma mulher que eu considerava como uma mãe”, afirmou Mirela. Ela contou que a mulher era seu braço direito, frequentava sua casa diariamente e fazia parte do grupo de estudo bíblico liderado por ela. Em uma das reuniões, a mulher chegou a dizer que a mãe dela estava com câncer, o que motivou orações e intercessões no grupo. Depois, Mirela descobriu que a doença era mentira.
A influenciadora relatou que nunca desconfiou da mulher até notar mudanças no comportamento dela, o que a levou a investigar. Com ajuda de uma auditoria financeira e apoio jurídico, descobriu a fraude: “Passei a ficar mais atenta, orei muito e pedi a Deus para não me deixar ser enganada. Pouco tempo depois, as coisas começaram a se revelar. Investiguei com cuidado e descobri fatos que me deixaram profundamente chocada.”
Mirela comparou as mentiras da mulher ao enredo da série da Netflix “Bebê Rena”, que trata de stalking e manipulação: “Hoje percebo que estou lidando com alguém que cria histórias, espalha mentiras e acredita nelas, como o caso retratado na série ‘Bebê Rena’ da Netflix.” Apesar da dor, ela afirmou que está buscando seus direitos e quer seguir em frente com sua vida e trabalhos.
A descoberta provocou crises de ansiedade e pânico em Mirela, que hoje faz terapia e tem contado com o apoio de seguidores, amigos e familiares. “Ficaram tão chocados quanto eu, pois era alguém que todos gostavam e conviviam. Tenho recebido muito apoio emocional de quem está perto, e isso tem sido fundamental para que eu enfrente essa fase”, concluiu.