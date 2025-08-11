ALELUIA!

Após 9 anos de namoro, Georgina finalmente é pedida em casamento por CR7 com direito a joia milionária

Os dois já têm duas filhas juntos

Fernanda Varela

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:35

Georgina e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

A modelo e influenciadora Georgina Rodríguez foi surpreendida por seu namorado, o jogador Cristiano Ronaldo, com um pedido de namoro. Os dois já namoram há nove anos e têm duas filhas juntos.

O anúncio foi feito nas redes sociais da influenciadora, com uma foto em que o casal aparece de mãos dadas. Na imagem, Georgina exibe um anel de diamante que, segundo especialistas, pode valer entre US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) e US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21,6 milhões).

A joia, um solitário com corte oval de proporções raras, chamou atenção pela lapidação e brilho. De acordo com a joalheira Emily Strauss, fundadora da EF Collection, o diamante teria mais de 10, talvez até 15 quilates, em platina com baguetes, justificando a avaliação “bem acima de US$ 1 milhão”. Já o varejista britânico Steven Stone estima que a pedra possa chegar a 20 quilates, o que elevaria o preço para cerca de US$ 4 milhões, dependendo da pureza e da cor.

Georgina, de 31 anos, nasceu na Argentina e cresceu na Espanha. Filha de mãe espanhola e pai argentino, trabalhou como babá e vendedora antes de seguir carreira como modelo. Ela ganhou projeção internacional após iniciar o relacionamento com Cristiano Ronaldo, em 2016, mas também construiu sua própria trajetória. Empresária e influenciadora com milhões de seguidores, é estrela do documentário Soy Georgina, da Netflix, que mostra sua rotina, negócios, viagens e vida familiar. Admirada pelo estilo e pelo trabalho filantrópico, Georgina se tornou uma das personalidades mais conhecidas do mundo da moda e do entretenimento.

O casal é pai de dois filhos, Bella Esmeralda e Alana Martina, e também cria outros três filhos de Cristiano. Nas redes sociais, Georgina escreveu: “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”. O pedido, que virou motivo de brincadeira no documentário, quando amigos cantavam “El Anillo”, de Jennifer Lopez, agora é celebrado pelos fãs e celebridades.