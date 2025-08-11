Acesse sua conta
Pabllo Vittar dá tapa em fã após puxão de cabelo em show; veja vídeo

Cantora interrompe interação com público após incidente no palco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:24

No último fim de semana, Pabllo Vittar viveu um momento tenso durante um show em Recife (PE). Enquanto interagia com fãs na beira do palco e tirava fotos, a cantora sofreu um puxão de cabelo que provocou uma reação imediata: um tapa no fã responsável. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando diversas reações do público.

Em vídeos que circulam pela internet, é possível acompanhar o instante em que Pabllo se aproxima do público para fazer fotos e interagir. De repente, alguém puxa sua cabeça para trás, o que faz a artista se virar e dar um tapa no fã. O registro ganhou força principalmente no X (antigo Twitter), dividindo opiniões entre os internautas.

Muitos usuários saíram em defesa da cantora. “Bem feito, vamos ter noção, né? Pabllo desce pra ficar juntinho com todo mundo e aí um sem noção faz isso”, comentou um internauta. Outro acrescentou: “Mereceu mesmo”.

Apesar do incidente, Pabllo Vittar continuou o show. Até o momento, a artista não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

