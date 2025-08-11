Pabllo Vittar dá tapa em fã após puxão de cabelo em show; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:24
No último fim de semana, Pabllo Vittar viveu um momento tenso durante um show em Recife (PE). Enquanto interagia com fãs na beira do palco e tirava fotos, a cantora sofreu um puxão de cabelo que provocou uma reação imediata: um tapa no fã responsável. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando diversas reações do público.
Em vídeos que circulam pela internet, é possível acompanhar o instante em que Pabllo se aproxima do público para fazer fotos e interagir. De repente, alguém puxa sua cabeça para trás, o que faz a artista se virar e dar um tapa no fã. O registro ganhou força principalmente no X (antigo Twitter), dividindo opiniões entre os internautas.
Pabllo Vittar
Muitos usuários saíram em defesa da cantora. “Bem feito, vamos ter noção, né? Pabllo desce pra ficar juntinho com todo mundo e aí um sem noção faz isso”, comentou um internauta. Outro acrescentou: “Mereceu mesmo”.
Apesar do incidente, Pabllo Vittar continuou o show. Até o momento, a artista não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.