CONDENAÇÃO

Condenado por pornografia infantil, ator pode voltar ao ar na Globo

Ator foi afastado em 2022 após prisão e condenação

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:12

José Dumont Crédito: Reprodução

A reprise de "Terra Nostra" (1999) na faixa Edição Especial da TV Globo gerou polêmicas nas redes sociais. O motivo é a reaparição de José Dumont, ator condenado por crimes relacionados à pornografia infantil. Rumores indicam que a trama de Benedito Ruy Barbosa substituiria "História de Amor" (1995) a partir de 1º de setembro, embora a emissora ainda não tenha confirmado a informação.

Em setembro de 2022, Dumont foi preso em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. As investigações começaram após câmeras de segurança registrarem o ator beijando e aliciando um menino de 12 anos. Em depoimento, ele alegou que os arquivos seriam utilizados para “preparação de personagem”.

José Dumont 1 de 5

A prisão foi convertida em preventiva, e Dumont permaneceu detido até outubro de 2022, quando passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Em julho de 2023, foi condenado a 1 ano e 10 dias de prisão, em regime aberto, e ao pagamento de multa. Ele recorre da sentença em liberdade.

Segundo a revista Veja, o ator leva uma vida discreta em Copacabana, no Rio de Janeiro, sendo visto tomando café em padarias e caminhando na orla, sempre de boné e evitando contato com moradores.