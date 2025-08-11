Acesse sua conta
Condenado por pornografia infantil, ator pode voltar ao ar na Globo

Ator foi afastado em 2022 após prisão e condenação

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:12

José Dumont Crédito: Reprodução

A reprise de "Terra Nostra" (1999) na faixa Edição Especial da TV Globo gerou polêmicas nas redes sociais. O motivo é a reaparição de José Dumont, ator condenado por crimes relacionados à pornografia infantil. Rumores indicam que a trama de Benedito Ruy Barbosa substituiria "História de Amor" (1995) a partir de 1º de setembro, embora a emissora ainda não tenha confirmado a informação.

Em setembro de 2022, Dumont foi preso em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. As investigações começaram após câmeras de segurança registrarem o ator beijando e aliciando um menino de 12 anos. Em depoimento, ele alegou que os arquivos seriam utilizados para “preparação de personagem”.

A prisão foi convertida em preventiva, e Dumont permaneceu detido até outubro de 2022, quando passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Em julho de 2023, foi condenado a 1 ano e 10 dias de prisão, em regime aberto, e ao pagamento de multa. Ele recorre da sentença em liberdade.

Segundo a revista Veja, o ator leva uma vida discreta em Copacabana, no Rio de Janeiro, sendo visto tomando café em padarias e caminhando na orla, sempre de boné e evitando contato com moradores.

Com uma carreira marcada por trabalhos na TV, cinema e teatro, José Dumont interpretou Batista em "Terra Nostra", dono da venda da fazenda onde os imigrantes compravam mantimentos. O personagem deixou a trama de forma inesperada, “morrendo de tanto soluçar”, cena que ficou marcada na história da novela. Seu último trabalho foi em "Nos Tempos do Imperador" (2021). Ele chegou a ser escalado para "Todas as Flores" (2022), mas foi substituído por Jackson Antunes após a prisão.

