Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia no Dia dos Pais: ‘Bloqueado’

Heider Sacramento
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:17
Zé Felipe usou as redes sociais neste domingo (10) para esclarecer o motivo de não ter repostado a homenagem feita por Virginia Fonseca no Dia dos Pais. A apresentadora do “Sabadou” (SBT) compartilhou uma foto do cantor com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, celebrando a data e exaltando a paternidade do ex-marido.
Virginia, Zé Felipe e filhos
“Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José!!! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos”, escreveu Virginia. O gesto, no entanto, não foi compartilhado pelo cantor, o que gerou comentários nas redes sociais.
Minutos depois, Zé Felipe explicou que foi impedido pela própria plataforma de repostar qualquer conteúdo em que fosse mencionado. “Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os Stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho. Amo vocês”, afirmou, afastando rumores de atrito com a influencer.