POLÊMICA

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia no Dia dos Pais: ‘Bloqueado’

Cantor afirmou ter sido bloqueado no Instagram e agradeceu o carinho após não compartilhar publicação da ex-esposa

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:17

Zé Felipe, Virginia e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe usou as redes sociais neste domingo (10) para esclarecer o motivo de não ter repostado a homenagem feita por Virginia Fonseca no Dia dos Pais. A apresentadora do “Sabadou” (SBT) compartilhou uma foto do cantor com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, celebrando a data e exaltando a paternidade do ex-marido.

“Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José!!! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos”, escreveu Virginia. O gesto, no entanto, não foi compartilhado pelo cantor, o que gerou comentários nas redes sociais.