Médica revela visita secreta e emocionante de Ivete Sangalo a Preta Gil durante luta contra o câncer

Roberta Saretta contou detalhes do gesto de Ivete e relembrou os últimos momentos de vida de Preta Gil

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:29

Ivete fez visita secreta a Preta Gil durante tratamento contra o câncer
Ivete fez visita secreta a Preta Gil durante tratamento contra o câncer

Durante mais de dois anos de tratamento contra o câncer, Preta Gil esteve cercada de carinho e apoio de amigos famosos e familiares, como Carolina Dieckmann, Gominho e Luciano Huck. Entre os nomes mais próximos estava Ivete Sangalo, que prestou diversas homenagens públicas à artista, incluindo uma no show de Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, a médica Roberta Saretta, que acompanhou Preta desde o início do tratamento até seus últimos instantes, revelou um gesto comovente da cantora baiana. “O quarto da Preta era uma festa. Raramente tinha menos de cinco pessoas. E isso foi fundamental para lidar com a doença. Era um entra e sai”, contou. Segundo ela, em uma das visitas, Ivete surpreendeu: “Um dia, a Ivete terminou um show tarde da noite e foi direto para o Sírio [Libanês]. Entrou no quarto da Preta, esperou quietinha na cadeira até ela acordar, às 6 da manhã”.

A médica também relembrou os últimos momentos de vida de Preta Gil, que morreu ao tentar retornar ao Brasil após um tratamento experimental sem sucesso nos Estados Unidos. “Quando a ambulância chegou para levá-la ao aeroporto e os paramédicos mediram as taxas, ela estava estável, com índices normais, pressão, eletro, tudo. Ela queria, com todas as forças, chegar no Brasil”, relatou Roberta.

Ela contou que a cantora se manteve consciente durante todo o trajeto até o aeroporto, mas passou mal antes de embarcar. “Durante a viagem de uma hora e 20 minutos até o avião, fiquei de frente para ela, repetindo que a levaria para casa. Ao chegar, ela passou mal, vomitou”, disse.

