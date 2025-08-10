TÁ RUIM NÃO...

Dança dos Famosos: descubra qual é o valor do cachê das celebridades

Treinos diários são intensos, segundo a produção

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:49

Cachê da Dança dos Famosos 2025 é revelado pela Globo Crédito: Manoella Mello/Globo

O quadro Dança dos Famosos, que retorna ao Domingão com Huck, da TV Globo, já movimenta os bastidores da emissora com um elenco estrelado e cachês elevados. De acordo com informações da equipe do TV Leo Dias, cada participante recebe cerca de R$ 80 mil para disputar o troféu, valor que representa um aumento expressivo em relação ao passado, quando o pagamento girava em torno de R$ 10 mil.

Além do cachê, a Globo arca com passagens aéreas e hospedagem para os artistas que vivem fora do Rio de Janeiro, cidade onde ocorrem os ensaios e gravações. Os competidores precisam estar nos estúdios às 10h para iniciar os treinos, que duram cerca de cinco horas diárias.

A nova edição do programa reúne personalidades de diversas áreas, como a apresentadora Cátia Fonseca, o ex-jogador Richarlyson, a atriz Fernanda Paes Leme, o ator David Junior, a cantora Manu Bahtidão, a modelo Nicole Bahls, a musa fitness Gracyanne Barbosa, o apresentador Rodrigo Faro, entre outros.