Ator é morto ao tentar separar briga de casal na rua: 'Arriscou a própria vida'

Ele foi baleado ao defender desconhecido; agressor cometeu suicídio após o crime

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:24

Adam Turck Crédito: Reprodução

Adam Turck, ator conhecido nas cenas teatrais e fitness de Richmond, Virgínia, morreu no último sábado (2) ao tentar intervir em uma briga de rua enquanto passeava com seu cachorro. Segundo o jornal The Independent, ele foi baleado durante a tentativa de separar o conflito.

O agressor, um jovem de 19 anos, cometeu suicídio logo depois do ataque. A polícia localizou os dois corpos por volta das 10h da manhã.

A família de Turck divulgou um comunicado emocionado sobre o episódio: “Adam arriscou sua vida para proteger alguém necessitado, e sempre nos lembraremos dele por esse sacrifício. Embora não possamos entrar em detalhes sobre os eventos do último sábado devido à natureza, fomos informados de que, se Adam não estivesse lá, a pessoa que ele ajudou não estaria conosco hoje.”