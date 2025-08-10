Acesse sua conta
VÍDEO: Susana Vieira chama mulher de ‘idiota’ ao vivo durante programa da Globo

A atriz gerou polêmica ao desabafar sobre adoção frustrada de cachorro no “É de Casa”

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:33

Crédito: Reprodução

Susana Vieira virou assunto nas redes sociais após chamar uma mulher de “idiota” ao vivo durante sua participação no programa É de Casa, da TV Globo, no último sábado (9). O episódio ocorreu enquanto a atriz falava sobre a tentativa frustrada de adoção de um cachorro.

“Só vou ser mais feliz se eu tiver mais um cachorro. Ontem fui adotar um e a idiota da mulher… Desculpa, senhora. Idiota é uma palavra que pode falar? Não sei… Lá em Brasília falam tanto palavrão e está tudo bem”, disse Susana Vieira durante o programa.

