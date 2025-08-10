TEM O DENDÊ!

Jéssica Senra faz tatuagem em homenagem à Bahia e surpreende seguidores

Jornalista mostrou o resultado do trabalho em suas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:50

Jessica Senra anunciou retorno pelas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

A jornalista e apresentadora Jéssica Senra surpreendeu seus seguidores ao surgir tatuada em suas redes sociais. Ela mostrou o novo desenho que carrega na pele, em homenagem ao estado da Bahia.

Jéssica escolheu desenhar o contorno do mapa da Bahia no antebraço. A jornalista, que é muito querida pelo público baiano, é também conhecida por suas declarações e atitudes de valorização à cultura e à identidade baiana.

A publicação recebeu uma enxurrada de comentários de seguidores elogiando a escolha. “Que lindo, combinou com seu alto astral e seu brilho, a nossa Bahia merece, sim, essa linda homenagem”, escreveu uma fã. Outra comentou: “Jéssica é corajosa em tudo o que faz. Achei linda demais essa arte. Arte registrada na própria pele é um registro para sempre. A Bahia é o melhor lugar pra se viver”, disse outra.

A responsável pelo trabalho feito no corpo de Jéssica foi a tatuadora Reka Bittencourt, conhecida por seus traços finos e delicados.